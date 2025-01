Raport: Vdekjet e lidhura me alkoolin në Angli janë rritur me 42,2 për qind në 4 vitet e fundit

Një numër në rritje i provave po nxit drejt një strategjie kombëtare për të adresuar numrin në rritje të dëmeve të lidhura me alkoolin në Mbretërinë e Bashkuar, me ekspertët që theksojnë nevojën urgjente për përmirësimin e shqyrtimit, kujdesit dhe përgjegjësisë së industrisë, transmeton Anadolu.

Konsumimi i alkoolit, i cili prek rreth 80 për qind të të rriturve në Britani, është lidhur me një gamë të gjerë çështjesh shëndetësore, duke përfshirë sëmundjet e mëlçisë, problemet e shëndetit mendor dhe kancerin.

Ndërsa nuk është përcaktuar një nivel i sigurt i konsumit të alkoolit, rreziqet rriten me sasinë e konsumuar dhe efektet e dëmshme ndihen në mënyrë disproporcionale nga grupet e pafavorizuara sociale.

Sipas të dhënave të “British Medical Journal”, vdekjet e lidhura me alkoolin në Angli janë rritur me 42,2 për qind midis viteve 2019 dhe 2023, shifra më e lartë e regjistruar.

Rritja e vdekjeve të lidhura me alkoolin, veçanërisht nga sëmundjet e mëlçisë, pasqyron një rritje më të gjerë të sjelljeve të rrezikshme të pirjes, të cilat u përkeqësuan gjatë pandemisë COVID-19.

Pavarësisht këtyre statistikave, ofrimi i shërbimeve të trajtimit të alkoolit është përballur me shkurtime të konsiderueshme vitet e fundit, duke lënë shumë individë pa mbështetjen e nevojshme.

Mungesa e shërbimeve adekuate nënvizohet nga fakti se më pak se 1 për qind e individëve të trajtuar për varësinë nga alkooli në Angli dhe Uells marrin kujdes rehabilitimi rezidencial – shumë më poshtë mesatares evropiane prej 11 për qind.

Aktualisht, vetëm 15-18 për qind e individëve të varur nga alkooli përdorin shërbimet e trajtimit, krahasuar me 70 për qind të njerëzve me sëmundje të tjera kronike, si diabeti. Stigma që rrethon varësinë nga alkooli, me 21-43 për qind të të prekurve që thonë se turpi i pengon ata të kërkojnë ndihmë, e ndërlikon më tej çështjen.

Ekspertët argumentojnë se ndryshimi sistemik është thelbësor, duke filluar me shqyrtimin universal për keqpërdorimin e alkoolit në kujdesin parësor, spitalet akute dhe shërbimet e shëndetit mendor.

Kjo do të mundësonte ndërhyrjen e hershme, do të përmirësonte rezultatet e pacientit dhe do të drejtonte burimet aty ku ato janë më të nevojshme. Pavarësisht disa përpjekjeve për shqyrtim, këto iniciativa kanë mbetur të paqëndrueshme dhe jetëshkurtra, pa mbështetjen e nevojshme strategjike.

Financimi i qëndrueshëm është thelbësor për të krijuar shtigje të integruara të kujdesit ndaj alkoolit nëpër Shërbimet Shëndetësore Kombëtare (NHS) dhe sistemet e kujdesit social.

Shumë individë që hyjnë në shërbimet e trajtimit të alkoolit kërkojnë gjithashtu mbështetje të shëndetit mendor – gati 71 për qind e të rriturve dhe 48 për qind e të rinjve që kërkojnë trajtim kanë nevojë gjithashtu për kujdes shëndetësor mendor.

Megjithatë, shërbimet e shëndetit mendor shpesh janë të papërgatitura për të adresuar sfidat e dyfishta të varësisë nga alkooli dhe të krizave të shëndetit mendor. Rrugët e pamjaftueshme të kujdesit ndaj krizës për ata që vuajnë nga të dyja kushtet, janë identifikuar si një hendek kritik.

Një pengesë kryesore për përparim ka qenë ndikimi i fuqishëm i industrisë së alkoolit, e cila vazhdon të minimizojë dëmet e lidhura dhe t’u rezistojë masave për të frenuar mbikonsumimin.

Ndryshe nga industria e lojërave të fatit, e cila përballet me një taksë “dëmtuesi paguan” për ndikimin e saj shoqëror, prodhuesit e alkoolit kanë përfituar nga shkurtime tarifore, duke e bërë më të lehtë për ta zgjerimin e tregut të tyre.

Ekspertët besojnë se një strategji kombëtare mund të ndihmojë në ofrimin e një përgjigjeje më të qëndrueshme dhe efektive, të ngjashme me masat tashmë të vendosura për duhanin dhe lojërat e fatit.