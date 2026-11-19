Kosova është renditur ndër vendet më të sigurta në Evropë sipas Indeksit Global të Ligjit dhe Rendit 2025, të publikuar nga kompania ndërkombëtare Gallup.
Sipas tabelës së publikuar në raport, Kosova ka marrë 90 pikë, duke u renditur në mesin e shteteve me performancën më të lartë në kontinent për perceptimin e sigurisë dhe rendit publik, shkruan IndeksOnline.
Në nivel evropian, Kosova qëndron e 5-ta, përpara një sërë shtetesh të zhvilluara, përfshirë Gjermaninë (86 pikë), Portugalinë (86), Kroacinë (86), Poloninë (84), Belgjikën (84), Italinë (82), Francën (81), Mbretërinë e Bashkuar (80) dhe Federatën Ruse (80).
Në rajon, Kosova renditet më lart se Shqipëria (86), Mali i Zi (84) dhe Serbia (82).
Në Evropë, vetëm disa vende kanë rezultuar me pikë më të larta se Kosova, përfshirë Zvicrën, Lituaninë dhe Norvegjinë (91 pikë secila), ndërsa Danimarka dhe Finlanda ndajnë të njëjtin rezultat me Kosovën, me 90 pikë.
Në nivel global, kryeson Taxhikistani me 96 pikë, i ndjekur nga Singapori dhe Emiratet e Bashkuara Arabe me nga 95 pikë.
Indeksi Global i Ligjit dhe Rendit i Gallup mat perceptimin e qytetarëve për sigurinë personale, besimin në organet e rendit dhe përvojat me krimin, duke u bazuar në anketa të zhvilluara në dhjetëra shtete dhe territore në mbarë botën.