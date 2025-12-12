Raporti i OBSH: Nuk ka lidhje midis vaksinave dhe autizmit

Komiteti për sigurinë e vaksinave i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) ka konkluduar se nuk ekziston asnjë lidhje midis vaksinave dhe autizmit, në kundërshtim me pretendimet e administratës së Donald Trump.
“Vaksinat janë thelbësore,” deklaroi drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Raporti i publikuar të njëjtën ditë përmbledh gjetjet e 31 studimeve, të cilat, sipas Tedrosit, “të gjitha arrijnë në përfundimin” se nuk ka një lidhje shkak-pasojë midis vaksinimit dhe autizmit.
Ai theksoi se “autizmi nuk është efekt anësor i vaksinave”, duke kujtuar se një studim i vitit 1998 që sugjeronte të kundërtën është shpallur “i rremë” dhe është tërhequr.
Rekomandimet e SHBA-ve dhe shqetësimet globale
Nën drejtimin e Sekretarit të Shëndetësisë, Robert Kennedy Jr., Shtetet e Bashkuara kanë rekomanduar së fundmi shmangien e disa vaksinave, pasi besojnë se ato shkaktojnë autizëm.
Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se nuk është i shqetësuar për marrëveshjet bilaterale që SHBA ka nënshkruar me disa vende në zhvillim, të cilat kushtëzojnë ndihmën amerikane me ndarjen e të dhënave mbi patogjenët.
Sipas tij, këto marrëveshje nuk bien ndesh me negociatat që po zhvillohen në Gjenevë për një kornizë shumëpalëshe, duke theksuar se ato “nuk mund të zëvendësojnë një marrëveshje ndërkombëtare” të mbështetur nga rreth 150 vende të tjera.
Drejtori i Përgjithshëm rikujtoi se një platformë e përbashkët globale mbetet e domosdoshme, sidomos duke pasur parasysh se SHBA do të largohet nga OBSH-ja brenda një muaji.
Optimist për të ardhmen e institucioni
Përballë shkurtimeve buxhetore nga SHBA dhe disa vende të tjera, OBSH-ja pritet të detyrohet të shkurtojë afërsisht 1300 vende pune deri në qershor.
Megjithatë, Tedros theksoi: “Bota vazhdon të ketë nevojë për OBSH-në.”
Organizata duhet të sigurojë edhe një miliard dollarë shtesë për periudhën e financimit 2026–2027. Kjo mungesë është më e vogël se në periudhat e mëparshme, shpjegoi ai, duke shtuar se “jemi të besueshëm” se ky boshllëk mund të tejkalohet.