Raporti: Lufta në Ukrainë konflikti më vdekjeprurës në botë në 2025

Lufta e Rusisë në Ukrainë ishte konflikti më vdekjeprurës në botë në vitin 2025, sipas një raporti të ri që ndjek konfliktet në nivel global, pavarësisht përpjekjeve diplomatike të udhëhequra nga SHBA-të për t’i dhënë fund luftës gati katërvjeçare.
Indeksi i ri i Konfliktit i Projektit të të Dhënave për Vendndodhjen dhe Ngjarjet e Konfliktit të Armatosur (ACLED) raporton rreth 78,000 njerëz të vrarë, përfshirë ushtarë nga të dyja palët dhe civilë — në Ukrainë këtë vit, më i larti nga çdo konflikt tjetër.
Meqenëse shifrat e viktimave në trupa janë sekret shtetëror si në Ukrainë ashtu edhe në Rusi, ACLED mbështetet te studiuesit brenda vendit dhe monitorimi me burime të hapura për të mbledhur dhe vlerësuar shifrat që ajo thotë se mund të jenë më të larta.
Në krahasim, viktimat janë afërsisht 18,350 në Palestinë dhe 15,100 në Mianmar gjatë 12 muajve të fundit, dy konfliktet renditen si më të rëndat në përgjithësi.
Ukraina, ndërsa e para për vdekje, renditet e 11-ta në indeks kur merren në konsideratë të gjithë faktorët.
Raporti vjen në mbyllje të një viti të dominuar nga përpjekjet diplomatike , të nxitura nga administrata e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për të ndërmjetësuar një zgjidhje paqeje në Ukrainë. Disa drafte propozimesh për armëpushim dhe paqe qarkulluan gjatë vitit, por nuk arritën të ndalonin luftimet.
Pavarësisht përpjekjeve, ACLED shkruan në raportin e saj se shtytja e udhëhequr nga SHBA-të “nuk dha fryt”.
Grupi monitorues ia atribuon numrin e lartë të të vdekurve në Ukrainë përpjekjeve të vazhdueshme të Rusisë për të pushtuar rajonin lindor të Donbasit , zgjerimit të ofensivave në vijën e parë dhe intensifikimit të sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike .
ACLED regjistroi një rekord prej 26,500 përleshjesh në 11 muajt e parë të vitit – një rritje prej 53% nga viti 2024. Numri i betejave në javë përgjatë vijës së frontit tani 1,200 kilometra është rritur gjithashtu nga viti në vit.
Sulmet me dronë të Rusisë ndaj Ukrainës në vitin 2025 u rritën me 150% nga viti në vit, raporton ACLED, duke u bërë “më të shumta dhe më të vështira për t’u kapur”, ndërsa mbrojtja ajrore e Ukrainës përpiqet të përballojë vëllimin dhe saktësinë e dronëve rusë.
Moska tani lëshon rregullisht një mori qindra dronësh brenda një nate të vetme, duke goditur objektiva në të gjithë vendin me një fokus të veçantë në infrastrukturën energjetike.
Raporti zbuloi gjithashtu se “bombardimet pa dallim të Rusisë në zonat me popullsi të dendur të Ukrainës çuan në një rritje prej 30% të sulmeve që çuan në vrasjen ose plagosjen e civilëve”.
Grupi tha se këto sulme kishin vrarë rreth 2,000 civilë në Ukrainë në vitin 2025.
Në indeksin e saj vjetor, ACLED monitoron konfliktet sipas katër faktorëve: mungesës së vdekshmërisë, rrezikut që u paraqitet civilëve, pjesës së vendit që preket dhe numrit të grupeve luftarake.
Kjo i lejon asaj të vlerësojë intensitetin e përgjithshëm të “një përzierjeje konfliktesh të ndryshme”, shpjegon shkencëtari kryesor i të dhënave Katayoun Kishi.
Ukraina jo vetëm që renditet si konflikti më vdekjeprurës në botë këtë vit, por është edhe vendi i tretë më i rrezikshëm posaçërisht për civilët, pas Palestinës dhe Meksikës, sipas ACLED.
Ndryshe nga shumë konflikte në vende të tjera që shpërthejnë në pika kufitare të izoluara ose mbeten të kufizuara në një rajon të vetëm, agresioni i Rusisë në Ukrainë përfshin pothuajse të gjithë vendin.
Raketat godasin shumë larg vijës së frontit, duke e bërë Ukrainën konfliktin e pestë më “të përhapur”, sipas analizës.