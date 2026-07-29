Raporti preliminar i IKKL-së: Në luftën e fundit në Kosovë u vranë 12 mijë e 230 persona

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në lanësimin Raportit preliminar të Institutit të Krimeve të Kryera Gjatë Luftës në Kosovë ka thënë se gjatë periudhës 1 janar 1998 -20 qershor 1999 janë vrarë 12 mijë e 230 persona në luftën e Kosovës.
Në mesin e të vrarëve janë 1047 fëmijë nga mosha 0 deri në 17 vjeç, kurse 94 kanë vdekur si pasojë e kushteve të luftës, e 100 ende janë të zhdukur.
Në fjalimin e tij gjatë prezantimit të këtij raporti, Kurti tha ky raport është dëshmi e çmimit të shtrenjtë të lirisë.
Ai tha se ky raport është detyrim shtetëror të dokumentojë krimet e Serbisë.
“Ky raport është dëshmi institucionale e çmimit të shtrenjtë të lirisë që e gëzojmë së bashku. Raporti përfaqëson njerëz, jetë, familje dhe histori të cilët nuk mund të reduktohen në numra, por që shtetit ynë ka detyrim t’i dokumentojë me saktësi, dinjitet dhe përgjegjësi. Për periudhën 1 janar 1998- 20 qershor 1999, janë dokumentuar gjithsej 12 mijë e 230 viktima në të luftës në Kosovë. Secili numër na flet për të dashurit që na u vranë, familjet që u shkatërruan dhe mungesën e mallin që ndiejmë sot e kësaj dite. Veçanërisht e rëndë është pesha e krimeve të kryera ndaj fëmijëve, raporti dokumenton se në grup moshën nga 0 deri në 17 vjeç janë 1.047 fëmijë të vrarë, 94 kanë vdekur si pasojë e kushteve të luftës, ndërsa ende nuk dihet për fatin e vendndodhjen të 100 fëmijëve të zhdukur më dhunë”, ka thënë Kurti ndër të tjera, raporton teve1.info.
Pjesa më e madhe e viktimave janë dokumentuar në periudhën mars-qershor 1999.
Gjatë muajve mars dhe qershor të atij viti, u vranë 9.948 njerëz, që përbëjnë rreth 81.3% të të gjitha viktimave të dokumentuara në këtë raport.
“Fushëveprimi i këtij raporti, ose i kësaj liste, është i kufizuar vetëm në tri kategori. Do të thotë, në këtë listë, ose në këtë raport, paraqiten informatat për numrin dhe detajet e personave të vrarë, personave të zhdukur me dhunë, dhe personave të vdekur si pasojë e luftës”, sqaroi drejtori i institutit.
Kurti u ka folur edhe për gërmimet që kanë nisur në Kalludër të Zubin Potokut, ku dyshohet për varrezë masive.
Ai tha se kjo dëshmon që për shumë familje lufta në Kosovë ende nuk ka përfunduar.
Kurti ka kritikuar Serbinë për mos hapje të arkivave duke i bërë thirrej bashkësisë ndërkombëtare të ushtrojë presion ndaj Serbisë.