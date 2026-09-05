Raportohen katër raste të personave të zhdukur në Kosovë, dy të mitur

Katër raste të personave të zhdukur janë raportuar në ditët e fundit në Pejë, Prizren, Podujevë dhe Drenas. Në mesin e të raportuarve janë edhe dy të mitur.
Në Pejë, më 28 gusht, një grua ka raportuar se motra e saj është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Rasti është duke u hetuar.
Ndërkaq, në Prizren, më 4 shtator, një grua ka njoftuar Policinë se mbesa e saj, shtetase e Shqipërisë e mitur, është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.
Një rast tjetër është raportuar në fshatin Siboc i Epërm të Podujevës. Një burrë ka deklaruar se vajza e tij e mitur është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer.
Po të njëjtën ditë, në Drenas është raportuar edhe një rast tjetër. Një burrë ka njoftuar Policinë se djali i tij është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.
Sipas Policisë së Kosovës, të gjitha rastet janë duke u hetuar.