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Raportohen katër raste të personave të zhdukur në Kosovë, dy të mitur

Katër raste të personave të zhdukur janë raportuar në ditët e fundit në Pejë, Prizren, Podujevë dhe Drenas. Në mesin e të raportuarve janë edhe dy të mitur.

Në Pejë, më 28 gusht, një grua ka raportuar se motra e saj është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Rasti është duke u hetuar.

Ndërkaq, në Prizren, më 4 shtator, një grua ka njoftuar Policinë se mbesa e saj, shtetase e Shqipërisë e mitur, është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.

Një rast tjetër është raportuar në fshatin Siboc i Epërm të Podujevës. Një burrë ka deklaruar se vajza e tij e mitur është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer.

Po të njëjtën ditë, në Drenas është raportuar edhe një rast tjetër. Një burrë ka njoftuar Policinë se djali i tij është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.

Sipas Policisë së Kosovës, të gjitha rastet janë duke u hetuar.

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