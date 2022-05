Raportohet për dy të vdekur në një aksident në magjistralen Skenderaj – Drenas

Dy persona kanë vdekur si pasojë e një aksidenti në magjistralen Skenderaj – Drenas, përkatësisht në fshatin Gllobarë.

Siç raportohet, Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe po heton rrethanat e aksidentit.

Të vdekur janë një grua dhe një fëmijë.

Lidhur me rastin Telegrafi ka kontaktuar policinë por deri në publikimin e lajmit nuk ka mundur të marrë përgjigje.

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, në 24 orët e fundit, ka ndodhur një aksident trafiku me fatalitet, 19 aksidente trafiku me të lënduar dhe 18 aksident trafiku me dëme materiale.

Gjithashtu bëhet e ditur se në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1239 tiketa.