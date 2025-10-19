Raportohet për përleshje mes luftëtarëve të Hamasit dhe forcave izraelite në Rafah

Mediat izraelite raportojnë për përleshje të armatosura mes luftëtarëve të Hamasit dhe ushtrisë izraelite në qytetin Rafah, në jug të Rripit të Gazës.
Sipas raportimeve, një mjet shpërthyes (IED) ka shpërthyer duke shkaktuar dëme dhe plagosur disa ushtarë izraelitë.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka lënë një mbledhje të kabinetit për të zhvilluar konsultime urgjente të sigurisë në lidhje me incidentin.
Në prapavijë qëndron prania e një milicie të armatosur që bashkëpunonte me ushtrinë izraelite gjatë luftës dhe që, sipas burimeve, mund të jetë objektiv i Hamasit.
Aktualisht nuk ka konfirmim zyrtar për situatën, por dihet se ka përleshje dhe të plagosur në radhët e ushtrisë izraelite. Politikanët izraelitë kanë akuzuar Hamasin për shkelje të armëpushimit dhe kanë kërkuar një reagim të shpejtë nga Izraeli. /mesazhi