Raportohet se Jaguar do të heqë dorë nga I-Pace elektrik në vitin 2025

Sipas informacioneve të fundit, Jaguar do të braktisë modelin elektrik I-Pace.

Largimi i modelit SUV elektrik do të bëhet gradualisht, dhe përfundimi duhet të ndodhë në mesin e vitit 2025.

Në pranverën e vitit 2018, Jaguar prezantoi SUV-in elektrik I-Pace dhe disa muaj më vonë filluan dërgesat në tregun evropian.

Gjatë gjithë kësaj kohe, prodhuesi britanik ka nxjerrë shumë mësime në çështjen e elektrifikimit, dhe tani dëshiron të përdorë gjithçka që mësohet për modelet e ardhshme të markës me emetim zero.

Dihet se Jaguar planifikon të “hedhë” të gjithë gamën aktuale të modeleve dhe t’i zëvendësojë ato me modele të reja me emetim zero.

Ish-kreu i kompanisë pohoi se I-Pace do të vazhdojë të prodhohet, por shefi i ri, Adrian Mardell ka plane të tjera.

Në një intervistë me Autocar, Mardell tha se I-Pace do të zëvendësohet së shpejti, me shumë gjasa nga mesi i vitit 2025.

Ai tha gjithashtu se drejtuesit e kompanisë kanë nga 9 deri në 12 muaj për të vendosur se kur saktësisht do të ndodhë kjo.

Modelet e ardhshme të Jaguar, dhe janë planifikuar tre modele të reja elektrike SUV, do të zhvillohen në një arkitekturë të re të quajtur JEA. Modeli i parë i epokës së re do të debutojë në vitin 2024 dhe do të dalë në shitje një vit më vonë.