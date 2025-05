Rashiq thotë se do të ankohet në IPK për veprimet e policëve për rastin e së premtes në veri

Ministri në detyrë për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq ka thënë se do të kërkojë hetim nga Inspektorati i Policisë së Kosovës lidhur me veprimet e Policisë së Kosovës ndaj një maturanti nga komuniteti serb në veri të Mitrovicës.

Në reagimin e Rashiq të publikuar në faqen e ministrisë që ai drejton thuhet se dënon incidentin e së premtes në veri.

“Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë dënon incidentin e djeshëm në veri të Mitrovicë, gjatë së cilit dyshohet se zyrtarë të Policisë së Kosovës përdorën forcë të papërshtatshme ndaj një të diplomuari nga shkolla e mesme…Ministri Rashiq ka folu me kolegun e tij, Xhelal Sveçla dhe i ka kërkuar që ‘ti ndërmarrë të gjitha masat që të sigurohet se raste të tilla nuk do të ndodhin më. Rashiq po ashtu ka njoftuar se do të dorëzojë një kërkese zyrtare te Inspektorati i Policisë së Kosovës të hënën për një hetim të rrethanave të këtij rasti…”, thuhet në reagim.

Për këtë rast ka reaguar ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla i cili veprimet e maturanëve të cilën këndonin këngë nacionaliste serbe i ka quajtur propagandë.

Ndërsa, Serbia ka njoftuar se ka lëshuar fletarrest për njërin nga policët e Kosovës për këtë rast.