Rasti “KEK”, Prokuroria ngre aktakuzën e dytë ndaj Nagip Krasniqit dhe dy të tjerëve

Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë ndaj ish-kryeshefit të KEK-ut, Nagip Krasniqi dhe dy të tjerëve, Y.D.,I.Z.

Dëmi i buxhetit të Kosovës, sipas Prokurorisë, është rreth 37 milionë euro.

“Të pandehurit akuzohen se gjatë periudhës kohore 2021 – 2023, me veprimet e tyre të kundërligjshme i kanë shkaktuar dëme buxhetit të Kosovës, rreth 37 milion Euro duke kryer veprat penale: Keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtar, Zbulimi i fshehtësisë zyrtare dhe Ndihmë në Keqpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar”, thuhet në njoftim nga Prokuroria Speciale.

Ky rast tashmë i ka kaluar në kompetencë Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, për procedurë të mëtutjeshme.

Kjo është aktakuza e dytë ndaj Nagip Krasniqit.

Në gusht Prokuroria Speciale kishte ngritur aktakuzën e parë ndaj Krasniqit për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

“Sipas aktakuzës i pandehuri N.K.duke filluar nga data 15 tetor 2021 e në vazhdimësi deri me datë 19 prill 2023,në cilësinë e personit zyrtar, duke e shfrytëzuar detyrën zyrtare, kishte kryer veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtare përcaktuar me nenin 414 par. 2 lidhur me nenin 77 të KPRK-së””, thuhej në njoftimin e Prokurorisë për ngritjen e aktakuzës.