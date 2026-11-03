Rasti: kur një mjeku ballkanas i vjen Gjermania në majë të hundës

Pas 17 vitesh në vendin e ëndrrave për bluzat e bardha kthehet në vendin e tij: pse?
Pas 17 vitesh të kaluara në Gjermani, mjeku grek Konstantinos Sarris vendosi të kthehej në atdheun e tij. Specialisti, i cili punoi edhe në një spital në Këln, lë pas një karrierë të suksesshme profesionale, por edhe javë pune që ndonjëherë zgjasnin midis 60 dhe 80 orësh.
Në një intervistë me portalin gjerman FOCUS Online, ai shpjegoi se vendimi i tij nuk ishte rezultat i pakënaqësisë me të gjithë sistemin gjerman të kujdesit shëndetësor, por më tepër një dëshirë për të organizuar jetën dhe punën e tij ndryshe.
“Kam rivlerësuar prioritetet e mia. Familja dhe miqtë e mi jetojnë në Greqi dhe dua të jetoj përsëri në atdheun tim. Kam arritur shumë profesionalisht në Gjermani. Në të njëjtën kohë, kam filluar të mendoj se si e imagjinoj jetën time të ardhshme. Dua ta organizoj punën time ndryshe”, tha Sarris.
Javët e punës zgjatën deri në 80 orë
Mjeku thekson se nuk dëshiron të përgjithësojë ose kritikojë sistemin gjerman të kujdesit shëndetësor, veçanërisht kur bëhet fjalë për kujdesin spitalor për pacientët, të cilin ai e konsideron me cilësi shumë të lartë.
Megjithatë, ai beson se ngarkesa e punës së mjekëve dhe stafit mjekësor është jashtëzakonisht e lartë.
“Kalova javë ku punova midis 60 dhe 80 orësh, përfshirë edhe gatishmërinë. Nuk u largova nga Gjermania sepse nuk doja të punoja më, por në një moment më është dashur të pyes veten pse java e punës duhej të përfshinte kaq shumë orë”, tha ai.
Si shembull i kërkesave të punës, ai përmendi situatat në departamentet e mbipopulluara të urgjencës, ku pacientët e plagosur rëndë mbërrijnë në të njëjtën kohë, ndërsa të tjerët presin ndihmë. Në rrethana të tilla, thotë ai, mjekët dhe infermierët duhet të qëndrojnë të qetë, të japin përparësi dhe të ofrojnë kujdes të përshtatshëm shëndetësor.
Ai hap klinikën e tij në Greqi
Pavarësisht sfidave, Sarris thekson se është i kënaqur me arsimin dhe përvojën profesionale që fitoi në Gjermani. Ai sjell shumë kujtime të bukura nga ai vend, si dhe miqësitë që ndërtoi gjatë 17 viteve të fundit.
Ai tani po përgatitet të hapë klinikën e tij private në Greqi, ku dëshiron të zbatojë njohuritë që ka fituar dhe t’u ofrojë pacientëve të tij një qasje të ndryshme.
Ai planifikon të kalojë midis 30 dhe 45 minuta me secilin pacient, duke diskutuar në detaje problemet e tyre shëndetësore dhe opsionet e trajtimit.
“Dua që problemet shëndetësore të diskutohen plotësisht dhe opsionet e trajtimit të shpjegohen në një mënyrë të qartë dhe të kuptueshme. Është e rëndësishme për mua të ndërtoj besim dhe të ofroj shërbim mjekësor cilësor. Dua ta organizoj punën time në mënyrën që besoj se është e drejtë”, shpjegoi ai.
Ai është i vetëdijshëm se drejtimi i një klinike në mënyrë të pavarur sjell me vete edhe përgjegjësi të shumta, veçanërisht kur bëhet fjalë për administrimin dhe organizimin e punës.
Megjithatë, ai shpreson që kjo mënyrë pune do t’i lejojë atij të ketë një ekuilibër më të mirë midis jetës së tij profesionale dhe private.
Siç theksoi ai, nuk është e pamundur të punosh 80 orë në javë në Greqi, dhe ky ritëm është pikërisht ajo që ai dëshiron të shmangë në kapitullin e ri të karrierës së tij. /tesheshi