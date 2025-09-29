Reagimet botërore ndaj propozimit të Trumpit

Ministrat e jashtëm të Arabisë Saudite, Jordanisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit dhe Egjiptit, në një deklaratë të përbashkët, përshëndetën shpalljen e presidentit Trump, duke thënë se janë të gatshëm të bashkëpunojnë me SHBA-në dhe palët përkatëse për finalizimin dhe zbatimin e marrëveshjes.
Italia e mirëpriti propozimin, duke e cilësuar si një “pikë kthese” që mund të mundësojë ndaljen e përhershme të luftimeve, lirimin e menjëhershëm të pengjeve dhe qasje të plotë humanitare për popullsinë civile.
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, theksoi se pret nga Izraeli të angazhohet seriozisht mbi këtë bazë, ndërsa shtoi se Hamasi nuk ka zgjidhje tjetër veçse të lirojë menjëherë pengjet dhe të ndjekë këtë plan.