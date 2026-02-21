Reagimet nga Prishtina për “Sarajevo Safarin” iritojnë Vuçiqin

Gjatë një vizite në fabrikën Jumko në Rudna Gllavë, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka komentuar zhvillimet e fundit lidhur me “Safari-n e Sarajevës” dhe situatën në Kosovë, duke theksuar rëndësinë e respektimit të ligjeve ndërkombëtare.
Ai ka deklaruar se palët përkatëse kanë rënë dakord për çdo detaj lidhur me ngjarjen e njohur si “Safari i Sarajevës”, duke e cilësuar atë si një çështje të mbyllur.
Megjithatë, Vuçiq ka shtuar se përpjekjet për të organizuar shumë gjykata dhe procedura nuk do të sjellin rezultatet e pritura, duke theksuar se nervozizmi i Prishtinës ka burim nga Shtëpia e Verdhë dhe çështje të tjera që po i shqetësojnë.
Në lidhje me situatën në Kosovë, ai ka kritikuar ndërhyrjet që prekin 14% të territorit, duke e cilësuar këtë veprim si një shkelje të drejtave ndërkombëtare dhe një hap që ka sjellë reagime të forta nga shtetet evropiane.
Vuçiq e ka përmendur këtë si një shembull të hapjes së “kutisë së Pandorës”, pa pasur ende një zgjidhje përfundimtare.
Ai ka theksuar se Serbia ka respektuar gjithmonë parimet e ligjit ndërkombëtar, ndërsa ka hedhur dyshime mbi veprimet e tjerëve në këtë drejtim.