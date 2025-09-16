Reagimet për pezullimin e fondeve serbe në veri – Bislimi: Kjo është propagandë serbe

Inspektorati i Komunës së Mitrovicës së Veriut ka pezulluar punën e Fondit për Sigurim Shëndetësor dhe Fondit për Sigurim Invalidor e Pensional, të cilët operojnë në katër komunat veriore të Kosovës sipas sistemit të Serbisë.
Vendimi ka nxitur reagime ndërkombëtare, përfshirë Bashkimin Evropian, i cili e ka dënuar mbylljen e zyrave në veri, duke e cilësuar këtë si një “veprim tjetër të pakoordinuar nga Qeveria në detyrë të Kosovës.”
Ndaj kritikave ka reaguar zëvendëskryeministri në detyrë, Besnik Bislimi, i cili përmes një postimi në rrjetin social X (ish-Twitter) ka sqaruar se Kosova nuk ka targetuar asnjë institucion shëndetësor në veri, përfshirë edhe ato që ai i cilëson si të paligjshme.
“Kosova nuk ka targetuar asnjë institucion shëndetësor që operon në katër komunat në veri. Madje as ato ilegale të themeluara nga Serbia (askush nuk e kupton domethënien ligjore të termit të përdorur zakonisht ‘Serbia run institutions in Kosovo’)”, shkroi Bislimi.
Ai shtoi se Kosova është duke punuar për të përfshirë këto institucione në kuadrin ligjor të Republikës së Kosovës, me qëllim që të mos ketë ndërprerje në shërbimet shëndetësore.
“Kosova po punon për një zgjidhje për përfshirjen e tyre në kuadrin tonë ligjor, duke siguruar që të mos ketë ndërprerje në ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe akomodim maksimal për stafin shëndetësor,” theksoi ai.
Zëvendëskryeministri sqaroi se veprimi i Inspektoratit kishte të bënte me një aktivitet financiar të paligjshëm, jo me ndonjë ndërhyrje në sistemin shëndetësor.
“Inspektorët vendorë të tregtisë kanë mbyllur përkohësisht funksionimin e një fondi, i cili lëshonte në mënyrë të paligjshme fatura dhe kryente transaksione, derisa të paraqiten provat përkatëse,” u shpreh ai.
Në fund të reagimit të tij, Bislimi kritikoi Serbinë për, siç tha ai, manipulim të opinionit publik përmes lajmeve të rreme.
“Të gjithë jemi vërtet të impresionuar nga aftësia serbe për të manipuluar opinionin publik me prodhimin masiv të lajmeve të rreme, por është me rëndësi të madhe t’i trajtojmë ato si mjet propagande dhe asgjë tjetër,” përfundoi ai.