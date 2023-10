Real Madrid publikon formacionet zyrtare për “El Clasico”

Real Madrid ka emëruar 11-tën e tyre startuese për “El Clasicon” e së shtunës.

Toni Kroos starton në mesfushë, ndërsa Jude Bellingham natyrisht e mban vendin e tij në formacionin fillestar.

Ferland Mendy gjithashtu bën një fillim të rrallë në krahun e majtë pas kthimit të tij nga lëndimi.

Stadiumi që pret ndeshjen nuk është terreni tradicional historik i Barcelonës, “Camp Nou”, por shtëpia e katalanasve për këtë sezon “Estadio Olimpic Lluis Companys”.

Interesant është fakti se Barcelona është vetëm një pikë prapa Realit.

Një barazim sot do të mbante diferencën në një pikë, një fitore do ta shtynte Realin në katër para, por një fitore e Barcelonës do t’i shihte ata të kapërcenin rivalët e tyre.

Ndeshja do të fillojë në ora 16:15.