Real Madrid vazhdon t’i bëj presion Atleticos, triumfon ndaj Bilbaos

Real Madrid ka arkëtuar pikët e plota ndaj Athletic Bilbaos.

“Los Blancos” fituan me rezultat minimal 0 – 1.

Në tërë ndeshjen, Reali ishte skuadër më të mirë, por arritën vetëm një herë të gjejnë rrugën drejt golit.

Ishte Nacho, që realizoi në portën e Bilbaos, gol që vërtet ishte i rastësishëm.

Me këtë fitore, Reali mbetet në garë për titull me 81 pikë, derisa Bilbao në pozitën e nëntë me 46 sosh.

Barcelona nuk është më në garën për titull, derisa gjithçka për titull do vendoset në xhiron e fundit.