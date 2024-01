Real Madridi i frustruar me komentet e Mbappes

Real Madrid thuhet se ka qenë i dëshpëruar për të mbajtur të gjitha lëvizjet e tyre për Kylian Mbappe në prapaskenë deri në verë këtë herë, por pasi shmangu mediat gjatë gjithë sezonit, sulmuesi francez theu heshtjen e tij të mërkurën mbrëma. Por, nuk ishte ajo çfarë Los Blancos donin të dëgjonin.

Mbappe i tha shtypit francez se ‘të gjitha palët janë të mbrojtura’ pavarësisht se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e tij, ndërsa pranoi gjithashtu se vendimi i tij nuk ishte marrë ende.

Në anën tjetër, Real Madridi thuhet se i ka dhënë Mbappes një afat deri në mes të janarit deri në të cilin ai duhet t’i përgjigjet atyre.

Më vonë, mbrëmjen e mërkurë, në mediumin El Chiringuito, Josep Pedrerol tha se fjalët e Mbappe nuk ishin pritur mirë në Santiago Bernabeu.

“Real Madridi nuk është i kënaqur me fjalët e Mbappes. Ata nuk duan të futen në një dramë të gjatë sezonale dhe duket se Mbappe po”, ka thënë Pedrerol.

Sulmuesi francez është në dispozicion falas dhe deri më tani, ai ka kryer biznes me kushtet e tij gjatë viteve të fundit.

Real Madridi ka qenë i prirur ta përmbysë atë dinamikë të fuqisë, por do të duhet ta bëjë këtë me supozimin se ata janë opsioni që ai dëshiron mbi të gjithë të tjerët, përndryshe opsionet e tjera të tyre të vetme do të jenë të tërhiqen nga një marrëveshje ose të luajnë lojën në kushtet e Mbappes.