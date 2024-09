Real Madridi i pakënaqur me komentet e Vinicius Jr

Vinicius Junior ka dominuar sërish titujt këtë javë, pasi komentet nga një intervistë e mëparshme u rishfaqën. Braziliani pohoi se nëse Spanja nuk mund të përmirësojë situatën e saj kur bëhet fjalë për racizmin, atëherë ndoshta Kupa e Botës 2030 duhet të mbahet diku tjetër.

Komentet u sollën sërish të martën nga disa media spanjolle, dhe të mërkurën, kryetari i bashkisë së Madridit, Jose Luis Martinez-Almeida kërkoi një tërheqje apo kërkim falje nga braziliani. Edhe bashkëlojtari i Real Madridit, Dani Carvajal, doli publikisht të mos pajtohej me të.

Tani gazeta Sport raporton se klubi nuk ishte aspak i kënaqur me komentet e tij, dhe ata kanë filluar të humbasin durimin me të. Ata nuk besojnë se Vinicius Jr mishëron imazhin që duan t’i paraqesin botës. Për më tepër, qëndrimi i Vinicius në fushë është gjithashtu i grimcuar dhe shokët e skuadrës ndërhynë për të kërkuar përmirësime pas një ndeshjeje kundër Las Palmas në gusht.

Gazeta spanjolle gjithashtu thotë se mund të përfundojë me Real Madridin duke konsideruar një largim për Vinicius Jr, nëse me të vërtetë Arabia Saudite është e gatshme të ‘thyejë bankën’ për brazilianin.

Nëse kjo do të bëhej një mundësi reale, atëherë ata do të shikonin drejt objektivit të Barcelonës, Nico Williams, i cili ka një klauzolë lirimi prej 58 milionë euro.

Sigurisht që do të ishte një tronditje e madhe nëse Los Blancos do të ishin të hapur për t’u ndarë me sulmuesi brazilian.

Ndërsa Vinicius mund të jetë një pikë kritikash të vazhdueshme në Spanjë, në mbarë botën ai po bëhet gjithnjë e më shumë fytyra e luftës kundër racizmit në futboll. Përveç kësaj, ai ishte padyshim një nga lojtarët e tyre më të mirë sezonin e kaluar.