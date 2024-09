Recaro falimentoi, por edhe një furnizues i madh i industrisë së automjeteve është gjithashtu në krizë

Denoncimi i falimentimit të një kompanie të njohur të prodhimit të ulëseve ishte një befasi edhe për punonjësit.

Pavarësisht nëse jeni në një veturë, në një aeroplan ose ndoshta diku krejtësisht të papritur, me siguri jeni ulur në një vend Recaro në një moment. Tani Recaro Automotive ka paraqitur për falimentim.

Siç shkruan Automobilwoche, deklarimi i falimentimit të kompanisë së njohur të prodhimit të ulëseve erdhi si surprizë për punonjësit si dhe për IG Metall, sindikata e madhe e ombrellës. Lajmi u shfaq më 29 korrik në Gjermani në Gjykatën e Qarkut Esslingen.

“Çfarë do të thotë kjo për 215 punonjësit e Recaro Automotive GmbH në Kirchheim nuk është e qartë”, tha sindikata, raporton Automobilwoche.

“Ne presim që të shteren të gjitha opsionet për të siguruar vende pune dhe për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme”, njoftoi më tutje sindikata.

Këshilli i punës shprehu gjithashtu zhgënjimin e tij, pasi “fuqia punëtore ndihmoi në mbajtjen e kompanisë ekonomikisht të qëndrueshme” duke rënë dakord për vonesat e pagesave.

“Ne jemi të zhgënjyer dhe ndihemi të zhgënjyer nga menaxhimi”, tha presidenti i këshillit të punëtorëve, Frank Bokowitz.

Në këtë kohë, kërkesa e falimentimit vlen vetëm për Recaro Automotive. Kjo do të thotë se ulëset e aeroplanit, karriget e zyrës dhe ulëset për fëmijë nuk janë prekur për momentin.

Recaro Automotive nuk është i vetmi furnizues kryesor i industrisë së automjeteve që raporton aktualisht probleme financiare. Prodhuesi prej kohësh i rrotave BBS ka paraqitur gjithashtu procedura falimentimi në gjykatën lokale në Rottweil. Kompania thuhet se ka ndaluar pagesën e pagave për maj dhe qershor.

BBS ka qenë në telashe disa herë gjatë dekadës së fundit, veçanërisht në vitet 2007, 2010, 2020 dhe 2023.

ISH Management Services bleu BBS Automotive GmbH para këtij depozitimi, e cila tha në një deklaratë se “ne kurrë nuk do të zhgënjejmë njerëzit që kanë ecur në këtë rrugë me ne. Ne kurrë nuk do të heqim dorë nga marka BBS, e cila për ne është një nga markat më të mëdha gjermane në botë kemi një plan dhe jemi të vendosur ta zbatojmë”.

Sipas Auto Motor Sport, marrëveshja për transferimin e të drejtave të markës dhe shpërndarjes u përfundua në qershor 2024. Edhe këtu, sindikata IG Metall u befasua plotësisht dhe dyshohet se u hutua nga sjellja e menaxhmentit.

Përveç ofrimit të tregut pasardhës të automobilave, BBS ka furnizuar rrota për një numër prodhuesish të automjeteve gjatë viteve, duke përfshirë Porsche, BMW, Mercedes-Benz dhe të tjerë.