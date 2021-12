Receta e bakllavasë me krem djathi

A keni menduar ndonjëherë të shtoni kremin e djathit në bakllava dhe të përftoni një ëmbëlsirë të mrekullueshme?

Në fund kur ëmbëlsira të jetë pjekur, shtoni shërbetin e mbetur dhe dekorojeni me fistëkë dhe arra.A keni menduar ndonjëherë të shtoni kremin e djathit në bakllava dhe të përftoni një ëmbëlsirë të mrekullueshme?

Kjo është një ëmbëlsirë me shumë shtresa, teksturë dhe shije.

Në fund ka një shtresë krokante dhe një përzierje arrorësh që zbutet me shërbet me mjaltë.

Kjo ëmbëlsirë është e përkryer për festa, ditëlindje dhe raste të veçanta.

Përbërësit

200 g gjalpë

12-14 petë të gatshme

Fistëkë dhe arra për shije

Për përzierjen e arrave:

225 g arra

225 g fistik

1 lugë çaji kanellë

1/4 lugë çaji kripë

Për shërbetin:

240 ml ujë

200 g sheqer

85 g mjaltë

1 lugë gjelle lëng limoni

1-2 lugë çaji ujë trëndafili

Kremin:

450 g krem ​​djathi

230 g salcë kosi ose kos

133 g sheqer

3 vezë

60 ml pana

1 lugë gjelle me lëvore limoni

3 lugë gjelle niseshte misri

1 lugë çaji ekstrakt vanilje

Përgatitja

Përpunoni në një mikser 225 g arra, 225 g fistëkë, ¼ lugë çaji kripë, 1 lugë çaji kanellë derisa të përftoni një masë të trashë.

Lërini menjanë dhe vazhdoni me përgatitjen e shërbetit.

Në një tenxhere të vogël bashkoni të gjithë përbërësit për shërbetin dhe lërini të ziejnë derisa sheqeri të tretet.

Hidhni 1/3 e shërbetit në përzierjen e arrave dhe fistëkëve dhe përziejini derisa të bashkohen. Pjesën e mbetur të shërbetit lëreni mënjanë që të ftohet.

Ndërkohë ngrohni furrën në 170 gradë C dhe bëni gati tavën për pjeken e bakllavasë duke e lyer me gjalpë.

Gjithashtu hapni petët dhe mbulojini me një peshqir të lagur që të mos thahen gjatë punës.

Për të përgatitur kremin bashkoni në një tas kremin e djathit me sheqerin dhe me përpunojini me një rrahëse elektrike me shpejtësi mesatare, derisa masa të bëhet homogjene.

Shtoni një nga një vezët, salcën e kosit, panën, kripën dhe ekstraktin e vaniljes.

Në fund shtoni niseshtenë e misrit dhe rrihni mirë derisa përbërësit të bashkohen plotësisht.

Merrni një petë dhe hapeni në tepsi, duke lejuar që ajo të varet nga skajet e tavës.

Lyeni me gjalpë petët një e nga një derisa fundi dhe anët e tavës të mbulohen plotësisht. Për këtë do t’ju duhen rreth 8-10 petë.

Përhapni në mënyrë të barabartë 1/2 e përzierjes së arrave mbi petë. Më pas hidhni sipër përzierjen e kremit dhe spërkateni me arrat e mbetura.

Vendosni 2-3 peta të tjera duke mbuluar mirë kremin dhe arrat. Mos harroni t’i lyeni petët me gjalpë!

Piqeni këtë ëmbëlsirë për 45-50 minuta në furrën e ngrohur, derisa të marrë ngjyrë kafe të artë.

Nëse pas 30 minutash petët piqen më tepër, shtroni përsëri petë për pjesën tjetër të pjekjes.

Në fund kur ëmbëlsira të jetë pjekur, shtoni shërbetin e mbetur dhe dekorojeni me fistëkë dhe arra.

Lëreni të ftohet plotësisht në temperaturën e dhomës, më pas vendoseni në frigorifer për të paktën 4 orë ose gjatë gjithë natës.

Lëreni të ftohet plotësisht në temperaturën e dhomës, më pas vendoseni në frigorifer për të paktën 4 orë ose gjatë gjithë natës.