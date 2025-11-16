Refugjatët në Mbretërinë e Bashkuar do të presin 20 vjet për leje të përhershme qëndrimi

Personat që marrin azil në Mbretërinë e Bashkuar do të duhet të presin deri në 20 vjet për të kërkuar leje të përhershme, sipas reformave të mëdha që Home Secretary Shabana Mahmood pritet t’i njoftojë të hënën.
Ndryshimet vijnë si pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të ulur numrin e kalimeve me varka të vogla dhe kërkesat për azil.
Sipas planit të ri, personat që fitojnë statusin e refugjatit do të lejohen të qëndrojnë vetëm përkohësisht, me rishikime të rregullta të statusit të tyre. Nëse vendet e tyre të origjinës konsiderohen më pas të sigurta, ata do të detyrohen të kthehen.
Aktualisht, statusi i refugjatit zgjat pesë vjet dhe më pas mund të aplikohet për leje të përhershme qëndrimi. /mesazhi