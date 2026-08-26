Rekordet e pabesisë izraelite në Gaza

Shkelja e marrëveshjes së armëpushimit mbi 4,000 herë, duke vrarë 1,286 palestinezë
Zyra e medias së qeverisë së Gazës publikoi të hënën një raport mbi shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, 315 ditë pasi marrëveshja hyri në fuqi.
Raporti thotë se pushtimi izraelit ka shkelur marrëveshjen e armëpushimit në Gaza 4,379 herë që nga nënshkrimi i saj më 10 tetor 2025, duke rezultuar në vdekjen e 1,286 palestinezëve dhe plagosjen e 4,257 të tjerëve.
Pushtuesi izraelit vazhdon të parandalojë sasitë e dakorduara të ushqimit, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, materialeve të strehimit dhe shtëpive të parafabrikuara nga hyrja në Gaza, ku afërsisht 2.4 milionë palestinezë, përfshirë 2.15 milionë persona të zhvendosur, jetojnë në kushte katastrofike. /tesheshi