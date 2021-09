Renault Megane E-Tech Electric i ri vjen me shumëçka speciale – zbulohen detajet

Renault ka “hequr mbulesat” e Mégane E-Tech Electric, një makinë familjare që do të luajë një rol vendimtar në strategjinë e saj të guximshme të transformimit Renaulution, në shfaqjen e veturave në Mynih.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, e ndërtuar në Douai në Francën Veriore, ku qëllimi është të prodhojë 400,000 EV në vit, ajo përmban një sistem baterie të veçantë dhe është i pari Renault që funksionon në platformën CMF-EV të Alliance.

Marka shpreson të vazhdojë suksesin elektrik që ka gëzuar me Zoe: që kur ajo makinë u lansua një dekadë më parë, një në pesë Renault të shitur në Evropë ka qenë elektrik.

Dhe E-Tech vjen me një zgjedhje të dy “furnizimeve” të energjisë për motorin elektrik (128bhp dhe 215bhp) dhe dy madhësive të baterisë (40kWh dhe 60kWh).

Gama e pretenduar është përkatësisht 186 milje (300 kilometra) dhe 292 milje (470 kilometra), ndërsa varianti më i shpejtë do të arrijë 0-62mph në 7.4 sekonda.

Siç bëhet e ditur më tej, përcjell Telegrafi, me karikimin opsional 130kW DC, është e mundur të ngarkoni baterinë nga 15-80% në 30 minuta.

Veç këtyre, masa për kursimin e peshës janë aplikuar në të gjithë makinën ndërkohë që pjesa e jashtme mbështetet shumë në konceptin Mégane eVision nga viti 2020.

Brenda, mbizotëron ekrani i ri OpenR, një aranzhim në formë L që përmban një ekran instrumentesh 12.3inç dhe një ekran me prekje infotainment 12.3inç.

Ai ka sistemin operativ Android të Google, që do të thotë se Google Maps, Google Assistance (me kontroll zanor) dhe Google Play janë të gjitha standarde.

Renault është i prirur të theksojë qëndrueshmërinë e materialeve të brendshme. Ndërsa modelet me specifikë vijnë me lëkurë, të tjerët vijnë me ulëse prej pëlhure të bëra nga 100% plastikë e ricikluar.

Një përfundim dekorativ prej druri gjithashtu, i quajtur Nuo, përdoret rreth pultit dhe dyerve.

Për të siguruar që përvoja e drejtimit përputhet me cilësinë dhe modelin e perceptuar të kabinës, Mégane E-Tech Electric përmban teknologji të re të izolimit akustik.

Çmimet dhe specifikimet nuk janë përfunduar ende, por pritet të jetë konkurruese me makina të tilla si Volkswagen ID 3.