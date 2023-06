Renault Rafale është një Coupé-SUV i ri nga segmenti D

Për një numër më të lartë se modeli Arkana, Renault Rafale i ri në versionin e tij më të fuqishëm do të fuqizohet nga një sistem fuqie hibrid plug-in i sapo zhvilluar me 300 “kuaj” dhe do të kalojë nëpër të dy akset.

Në kompaninë e vogël të modeleve Coupé-SUV, ka mbërritur modeli i ri Rafale i Renault, i cili mban emrin e aeroplanit francez të vitit 1934 dhe përmasat e tij i përkasin veturave të segmentit D

Rafale “fytyra” e të cilit ngjan me edicionin e ridizajnuar së fundmi të modelit të njohur Clio, ndan distancën e rrotave me Espace-n aktual, i cili zëvendësoi rolin e një minivani me rolin e një crossover dhe trupi 4.71 metra i gjatë, sjell me të një kabinë të gjerë pasagjerësh nën një çati të madhe xhami me funksionin e ndërprerjeve automatike, dhe një vëllim bagazhi prej 530 litrash.

Përpara shoferit është një panel instrumentesh dixhitale 12.3 inç dhe një ekran “head-up” 9.3 inç, dhe gjithashtu është një ekran 12 inç i montuar vertikalisht përmes të cilit kontrollohet sistemi multimedial.

Ndryshe nga Espace, i cili vjen me tre rreshta sediljesh, Rafale nuk do të ofrohet me një rresht të tretë ulësesh dhe arsyeja kryesore qëndron në formën e trupit Coupé, e cila nuk do të kishte hapësirë ​​të mjaftueshme për kokën e pasagjerëve në rreshtin e tretë.

Rafale do të prodhohet në Spanjë dhe fuqizohet nga një motor hibrid i përbërë nga një motor 1.2 litërsh turbo benzinë ​​me tre cilindra me 130 kuaj fuqi të ndihmuar nga dy motorë elektrikë (70 dhe 35 kf). Një ndërrues automatik adaptiv kujdeset për transmetimin e fuqisë.