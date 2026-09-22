Rënia e flokëve: Trajtimet natyrale që mund të ndihmojnë në rritjen e tyre

Rënia e flokëve është një proces që mund të prekë këdo. Humbja e rreth 50–100 fijeve në ditë konsiderohet normale, por rënia më e madhe mund të lidhet me faktorë të ndryshëm dhe, në disa raste, mund të jetë e përhershme.
Disa metoda natyrale mund të ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të skalpit dhe në mbështetjen e rritjes së flokëve.
Një prej tyre është masazhi i skalpit, i cili mund të përmirësojë qarkullimin e gjakut dhe shëndetin e skalpit. Masazhi mund të bëhet me majat e gishtave, me lëvizje të buta rrethore.
Aloe vera mund të përdoret për të qetësuar skalpin dhe për të reduktuar zbokthin, megjithëse provat shkencore për ndikimin e saj të drejtpërdrejtë në rritjen e flokëve janë ende të kufizuara.
Edhe vaji i kokosit mund të jetë i dobishëm për flokët, pasi ndihmon në reduktimin e humbjes së proteinave dhe në ruajtjen e strukturës së tyre.
Disa suplemente dhe përbërës natyralë janë studiuar gjithashtu për rritjen e flokëve, përfshirë vajin e peshkut, xhensenin, biotinën dhe produkte të caktuara me përbërës bimorë.
Vaji i rozmarinës është një tjetër alternativë e studiuar, ndërsa lëngu i qepës është hulumtuar kryesisht për rënien e flokëve në zona të caktuara. Vajrat esencialë nuk duhet të aplikohen direkt në lëkurë pa u holluar.
Megjithatë, efektiviteti i këtyre metodave varet nga shkaku i rënies së flokëve dhe provat shkencore nuk janë të njëjta për të gjitha trajtimet.
Nëse rënia e flokëve është e theksuar, shoqërohet me lodhje, kruajtje, ndryshime humori ose simptoma të tjera, është e rëndësishme të konsultoheni me një profesionist shëndetësor për të përcaktuar shkakun dhe trajtimin e duhur.