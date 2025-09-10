Rënia e rendit aktual botëror: Izraeli guxoi dhe me Katarin, Rusia e provon me Poloninë

Avionët luftarakë të Forcave Ajrore Polake rrëzuan dronë rusë në agim, duke shënuar herën e parë që një shtet anëtar i NATO-s është përfshirë me avionë pa pilot rusë që nga fillimi i luftës në Ukrainë në vitin 2022.
Komanda e operacioneve të Shtabit të Përgjithshëm Polak tha në një deklaratë se ishte një “akt agresioni që përbënte një kërcënim real për sigurinë e qytetarëve tanë“. Duke përshkruar “procedurat mbrojtëse” që u aktivizuan, stafi polak raportoi se “asetet polake dhe aleate monitoruan dhjetëra objekte me radar dhe, duke marrë parasysh ato që mund të përbënin kërcënim, Komandanti Operacional i Forcave të Armatosura Polake vendosi t’i neutralizojë ato. Disa nga avionët pa pilot që pushtuan hapësirën tonë ajrore u rrëzuan. Po bëhen përpjekje për të identifikuar dhe gjetur pikat e mundshme të ndikimit të këtyre objekteve”.
Për momentin, Rusia nuk ka komentuar për incidentin, me BBC që kujton se Vladimir Putin ka mohuar vazhdimisht çdo qëllim të vendit të tij për të vazhduar me veprime ushtarake kundër vendeve të NATO-s.
“Avionët përdorën armë kundër objekteve armike që shkelën hapësirën ajrore polake. Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me komandën e NATO-s”, tha ministri polak i Mbrojtjes Wladyslaw Koscienniak-Kamysz për X.
“Një operacion i lidhur me shkelje të shumta të hapësirës ajrore polake është duke u zhvilluar. Ushtria ka përdorur armë kundër objektivave. Unë jam në kontakt të vazhdueshëm me Presidentin dhe Ministrin e Mbrojtjes. Kam marrë një raport të drejtpërdrejtë nga komandanti operacional”, shkroi kryeministri polak Donald Tusk.
Pas raportimeve për dronë rusë, katër aeroporte në Poloni, përfshirë më të madhin në Varshavë, u mbyllën. Dy aeroporte në kryeqytet – Aeroporti i madh Chopin dhe Aeroporti Varshavë Modlin – pezulluan operacionet. Gjithashtu, sipas një deklarate të publikuar në faqen e internetit të Administratës Federale të Aviacionit të SHBA-së, Aeroporti Rzeszów-Jasionka – aeroporti më i afërt me Ukrainën – dhe Aeroporti Lublin u mbyllën.
Nga ana e tij, Sekretari i Shtetit i SHBA-së Marco Rubio i tha gazetares së CNN Samantha Waldenberg se ishte në dijeni të informacionit në lidhje me shkeljet e hapësirës ajrore polake nga mjete ajrore pa pilot të ushtrisë ruse, raportoi Caitlan Collins, një gazetare politike për të njëjtin rrjet televiziv, nëpërmjet X.
Kështu, një ditë pasi Izraeli goditi Katarin, Rusia i jep të drejtë vetes ta provojë një sulm mbi Poloninë. Thjesht: rendi aktual botëror është në rënie. /tesheshi