“Reporterët pa Kufij” pr’otestë në Paris kundër vr’asjes së kolegëve të tyre në Ga’za

Organizata “Reporterët pa Kufij” (RSF) reagoi ndaj vrasjes së kolegëve të tyre nga ushtria izraelite në Gaza në aksionin që organizuan në Paris të Francës, transmeton Anadolu.

Sipas postimit në llogarinë X të RSF-së, sot në vende të ndryshme po mbahen protesta për të kërkuar mbrojtjen e gazetarëve palestinezë dhe për të përkujtuar gazetarët e vrarë në Gaza.

Një nga këto aksione të organizuara nga RSF u mbajt në Paris, në Sheshin e të Drejtave të Njeriut pranë Kullës Eifel.

Aktivistët mbanin pankartë ku shkruhej: “Duke marrë parasysh shkallën me të cilën po vriten gazetarët në Gaza, së shpejti nuk do të mbetet askush për t’ju informuar” dhe jelekë të bardhë me fjalën “shtypi” të shkruar mbi to me bojë të kuqe që simbolizon njollat ​​e gjakut.

– “Masakra e gazetarëve në Gaza duhet të ndalet”

Drejtori i RSF-së, Thibaut Bruttin tha: “Masakra e gazetarëve në Gaza duhet të ndalet”.

Bruttin paralajmëroi se vrasja e më shumë se 130 gazetarëve në Gaza nga ushtria izraelite brenda një viti bart rrezikun e mbylljes së plotë të mediave në këtë rajon.

Duke theksuar se sulmet e kryera nga Izraeli nuk synojnë vetëm mediat në Palestinë, Bruttin nënvizoi se ato kërcënojnë gjithashtu të drejtën e njerëzve për të marrë informacion falas dhe të pavarur nga zonat e konfliktit më të ndjekur në botë.

“Kërkojmë mbrojtjen e gazetarëve në Gaza, fundin e pandëshkueshmërisë dhe hapjen e rajonit ndaj gazetarëve të huaj. E drejta jonë për informacion është në rrezik këtu”, tha ai.