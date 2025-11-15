Reshjet e dendura në Khan Younis të Gazës përmbysin tendat e civilëve të zhvendosur

Reshje të dendura shiu përmbytën dhjetëra tenda ku strehohen palestinezë të zhvendosur në Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës, të shtunën.
Në një deklaratë, Mbrojtja Civile e Gazës njoftoi se ekipet e saj ndërhynë pasi dhjetëra tenda në kampet e refugjatëve në zonën Al-Mawasi, në perëndim të Khan Younisit, u përmbytën nga uji i shiut.
Që prej të premtes në mëngjes, Rripi i Gazës është përfshirë nga një sistem i presionit të ulët atmosferik, i shoqëruar me masa ajri të ftohtë dhe reshje të forta, duke shtuar vuajtjet e 1,5 milionë personave të zhvendosur në enklavën e shkatërruar nga lufta.
Sipas Zyrës së Medias së Qeverisë së Gazës, rreth 93 për qind e të gjitha tendave ku strehohen civilët nuk janë më të përshtatshme për banim, pra 125.000 nga gjithsej 135.000, për shkak të motit dhe dëmtimeve të shkaktuara nga bombardimet izraelite.
Izraeli vazhdon të bllokojë hyrjen e materialeve të strehimit, si tenda apo shtëpi të lëvizshme, duke shkelur detyrimet e tij sipas marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor.
Faza e parë e marrëveshjes, e bazuar në planin 20-pikësh të Presidentit amerikan Donald Trump, parashikon lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë, si dhe rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë mbi 69.000 persona në Gaza, shumica gra dhe fëmijë, dhe e ka shndërruar territorin në gërmadha.