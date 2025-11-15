Reshjet e para të dimrit shkaktojnë pengesa në jetën e përditshme në Bagdad

Kryeqyteti irakian Bagdad ka përjetuar reshjet e para të sezonit dimëror, me sasi të mëdha uji nëpër rrugë që ndikuan negativisht në jetën e përditshme, raporton Anadolu.
Automjetet lëvizin nëpër rrugë pjesërisht të përmbytura, ndërsa banorët përballen me rrezikun e hyrjes së ujit nëpër shtëpitë dhe dyqanet e tyre.
Sipas autoriteteve lokale, reshjet e dendura, edhe pse të shkurtra, sollën bllokime të trafikut në disa rrugë kryesore të qytetit.
Shërbimet komunale ndërhynë për të pastruar kanalet e shkarkimit, të cilat shpesh bllokohen nga mbeturinat, një problem i përsëritur në Bagdad sa herë që fillon sezoni i shirave.
Meteorologët parashikojnë reshje të tjera gjatë ditëve në vijim, duke i bërë thirrje autoriteteve të përgatiten për përmbytje të mundshme në disa lagje të ndjeshme ndaj akumulimit të ujit.