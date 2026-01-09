Reuters zbulon planin: SHBA mendon pagesa deri në 100 mijë dollarë për çdo banor të Groenlandës për t’i shkëputur nga Danimarka

Administrata Trump po shqyrton dërgimin e pagesave të njëpasnjëshme për banorët e Groenlandës për t’i bindur ata të shkëputen nga Danimarka dhe të bashkohen me Shtetet e Bashkuara, sipas zyrtarëve amerikanë, të cituar nga Reuters në një raport ekskluziv.
Pagesat mund të jenë deri në 100,000 dollarë për person, me administratën Trump që gjithmonë po shqyrton një qasje ushtarake ose diplomatike për blerjen e ishullit.
Sipas një raporti të Reuters, propozimi për të dërguar pagesa të njëpasnjëshme për banorët e Groenlandës në një përpjekje për t’i bindur ata të shkëputen nga Danimarka dhe të bashkohen me Shtetet e Bashkuara është duke u diskutuar midis zyrtarëve amerikanë. Pavarësisht pasigurisë mbi shumën e saktë dhe detajet e procesit, zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë, përfshirë ndihmësit e Presidentit të SHBA-së Donald Trump , kanë thënë se pagesat mund të variojnë nga 10,000 deri në 100,000 dollarë për person.
Ideja e dhënies së parave direkt për banorët e Groenlandës ofron një shpjegim të mundshëm se si Shtetet e Bashkuara mund të përpiqen të “blejnë” ishullin me 57,000 banorë, pavarësisht deklaratave kategorike nga autoritetet në Kopenhagen dhe Nuku’alofa se Groenlanda nuk është në shitje.
Kjo strategji është pjesë e planeve të Shtëpisë së Bardhë për blerjen e Groenlandës, të cilat përfshijnë gjithashtu veprime të mundshme ushtarake, megjithëse pagesa e parave mund të duket shumë poshtëruese për një popullsi që ka debatuar vazhdimisht për pavarësinë dhe varësinë e saj ekonomike nga Danimarka.
Propozimi për t’u paguar grenlandezëve vjen pas deklaratave të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i cili përsëriti dëshirën e tij për të blerë ishullin. Pavarësisht reagimit nga udhëheqësit evropianë, diskutimi mbi këtë çështje vazhdon.
Shtetet e Bashkuara, pavarësisht reagimeve, vazhdojnë të shqyrtojnë mundësi të ndryshme, ndërsa një skenar tjetër i mundshëm është përfundimi i një marrëveshjeje “Kampi të Asociimit të Lirë” (COFA), të ngjashme me ato që janë nënshkruar vetëm me vendet e vogla ishullore të Paqësorit.
Ndërkohë, çështja mbetet e hapur dhe administrata Trump vazhdon të shqyrtojë të gjitha mundësitë, duke marrë parasysh interesat strategjike, gjeopolitike dhe ekonomike të SHBA-së.