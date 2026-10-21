Revolta kundër qeverisë/ Media amerikane, New York Post: Studentët kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës dhe luftë korrupsionit

Protestat studentore në Shqipëri kanë marrë përmasa ndërkombëtare. Çdo ditë media ndërkombëtare raportojnë atë se çfarë po ndodh në Tiranë. Së fundmi e përditshmja amerikane New York Post shkruan se “policia qëlloi gaz lotsjellës dhe përdori topa uji për të shpërndarë protestuesit, në ditën e tetë radhazi të demonstratave të dhunshme antiqeveritare në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë”.
Më tej në shkrim thuhet se protestave u janë bashkuar edhe nxënës të shkollave të mesme dhe studentë të universiteteve, të cilët kërkojnë uljen e tarifave të studimit, më shumë investime shtetërore në arsim dhe luftën kundër korrupsionit në sistemin arsimor. Ata janë bërë pjesë e një lëvizjeje më të gjerë kundër qeverisë, që kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
“Prej disa ditësh, protestuesit kanë hedhur gurë, flakadanë, bomba artizanale dhe fishekzjarrë në drejtim të policisë. Forcat e rendit janë përgjigjur me shkopinj, gaz lotsjellës dhe ujë me presion, ndërsa përplasjet janë zhvilluar kryesisht në qendër të kryeqytetit”, thuhet ne shkrim.
Rama: Nuk do të lejojmë ndryshimin e pushtetit përmes dhunës
Kryeministri Edi Rama reagoi të martën pas një takimi me mësues dhe përfaqësues të shkollave të Tiranës, duke dënuar aktet e dhunës gjatë protestave.
“Një valë gurësh, një përpjekje për të rrëzuar qeverinë dhe për të ndryshuar ata që janë në pushtet përmes imponimit të dhunës – diçka që nuk do të lejohet kurrë, në asnjë formë dhe për asnjë arsye”, deklaroi Rama, sipas New York Post.
Kreu i qeverisë pretendoi se shqetësimet reale të qytetarëve po shfrytëzohen nga persona që, sipas tij, synojnë të nxisin dhunë dhe të përshkallëzojnë situatën.
“Shqetësimet për koston e jetesës janë sigurisht reale. Reale janë edhe shqetësimet për një të ardhme të sigurt, strehimin dhe mundësitë më të mëdha për të ecur përpara”, u shpreh Rama, duke e cilësuar situatën si një “luftë hibride”.
Ai akuzoi gjithashtu protestuesit se po e mbajnë qytetin nën një klimë terrori dhe deklaroi se studentët e përfshirë në protesta “i përkasin rrymave të reja të ekstremizmit politik”.
Protestat në Shqipëri, pjesë e pakënaqësive më të gjera në Evropë
Sipas raportimit, Shqipëria është ndër vendet evropiane ku po zhvillohen protesta të lidhura me rritjen e kostos së jetesës, pakënaqësitë për gjendjen e shkollave, rënien e cilësisë së shërbimeve publike dhe krizën e strehimit.
Protesta për çmimet e larta të banesave janë zhvilluar edhe në Francë dhe Itali. Në Spanjë dhe Portugali janë ngritur kampe me çadra për të kundërshtuar pamundësinë e qytetarëve për të përballuar kostot e strehimit. Ndërkohë, tubime të tjera ishin planifikuar në Greqi.
Në Shqipëri, vala e fundit e protestave vjen pas disa muajsh tubimesh të organizuara nga e ashtuquajtura lëvizja “Flamingo”, e cila kundërshton një projekt të madh turistik luksoz në bregdetin jugor të vendit. /panorama