Rezultatet e VV-së: Ku u shpall fituese dhe në sa komuna shkon në balotazh?

Qytetarët e Kosovës u drejtuan dje në kutitë e votimit për të zgjedhur kryetarët e komunave të tyre. Votimi u mbyll në orën 19:00, duke përcaktuar rezultatet e zgjedhjeve të 12 tetorit.
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), shumë komuna do të shkojnë në balotazh. Lëvizja Vetëvendosje (LVV) ka fituar në tri komuna pa balotazh, duke siguruar udhëheqjen e Podujevës me Shpejtim Bulliqin, Kamenicës me Kadri Rahimajn dhe Shtimes me Qemajl Aliun.
LVV do të shkojë në balotazh në 12 komuna, ndërsa në disa prej tyre ka më shumë vota se kundërshtarët. Këtu përfshihen komunat e Gjilanit dhe Fushë-Kosovës, ku Vetëvendosje udhëheq me vota.
Në 10 komuna të tjera, kandidatët e LVV-së janë të dytët me vota. Komunat ku Lëvizja Vetëvendosje ka siguruar vendin e dytë dhe do të shkojë në balotazh janë:
Prizren
Gjakovë
Pejë
Prishtinë
Mitrovicë
Obiliq
Kaçanik
Rahovec
Viti
Vushtrri
Në këto komuna, balotazhi do të vendosë përfundimisht udhëheqësit e ardhshëm.