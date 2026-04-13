Rifillon mësimi në shkollën e dëmtuar nga lufta në Idlib të Sirisë dhe rindërtuar me mbështetjen e Turqisë

Mësimet kanë rifilluar në një shkollë në provincën Idlib të Sirisë, e cila u dëmtua gjatë luftës dhe më vonë u restaurua me mbështetjen e Turqisë, raporton Anadolu.
Shkolla në vendbanimin Muhambil u riparua pas rënies së regjimit të Bashar al-Assad nëpërmjet bashkëpunimit midis Shoqatës Ndërkombëtare të Studentëve Asma Kopru dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Studentëve Sefire-i Alem.
Ndërtesa, e përdorur më parë si burg dhe më vonë u bombardua nga forcat e regjimit, u rinovua pasi banorët vendas që u kthyen në zonë kërkuan mbështetje nga organizatat turke të shoqërisë civile.
Shkolla e restauruar, e quajtur Shkolla Fillore Hikmet, përfshin 11 klasa, një dhomë shkencore dhe dy zyra administrative.
Duke folur në ceremoninë e hapjes, Konsulli i Përgjithshëm i Turqisë në Halep, Muammer Hakan Cengiz, tha se projekti pasqyron përpjekje më të gjera për rindërtim.
“Jemi në fillim të një lufte të re këtu – luftës për të rindërtuar Sirinë. Mbështetja jonë nga Turqia në fushën e arsimit vazhdon”, tha Cengiz.
Zyrtarët thanë se infrastruktura, përfshirë shkollat, pësoi dëme të rënda gjatë luftës, duke theksuar rëndësinë e arsimit në përpjekjet e rindërtimit.
Sipas organizatorëve, pritet që rreth 800 nxënës të ndjekin mësimin në këtë shkollë.