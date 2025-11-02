Rihapet kufiri Pakistan-Afganistan pas bisedimeve në Stamboll

Pas disa javësh mbylljeje, Pakistan dhe Afganistani kanë rihapur pikat kryesore kufitare në Torkham dhe Chaman, pas marrëveshjes për armëpushim të arritur gjatë bisedimeve në Stamboll.
Dy kalimet, të cilat janë rrugët më të rëndësishme për tregti dhe lëvizjen e njerëzve mes dy vendeve, ishin mbyllur më 12 tetor pas përleshjeve të dhunshme mes forcave kufitare.
Një zyrtar pakistanez tha se kufiri është rihapur fillimisht për udhëtarët familjarë, ndërsa tregtia pritet të rifillojë të hënën.
Bisedimet e ndërmjetësuara nga Turqia dhe Katari do të vazhdojnë më 6 nëntor në Stamboll, për të përcaktuar masat e zbatimit të armëpushimit dhe shmangien e tensioneve të reja.
Ndërkohë, një raport i Institutit Pakistanez për Studime të Konfliktit dhe Sigurisë njoftoi se 355 militantë u vranë në tetor, numri më i lartë mujor i viktimave në dekada, krahas 72 pjesëtarëve të forcave të sigurisë dhe 30 civilëve. /mesazhi