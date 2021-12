Rizoto me kungull dhe salsiçe

Ne e kemi përgatitur recetën gjatë vjeshtës por është njësoj e rekomandueshme edhe në dimër sepse kërpudhat champignon mund t’i gjeni në çdo stinë! Për ta bërë më dimërore kemi provuar salsiçet e freskëta!

Përbërësit për 4 persona:

● 400g oriz Carnaroli

● 300g kungull

● 200g salsiçe

● 1 gotë vere të bardhë

● 20g qepe Scalogno

● 500ml Brodo vegjetal

● kripë, piper

● 20ml vaj ulliri

● 50g gjalpë

Përgatitja:

Në një tigan të thellë kaurdisim pak qepën me vaj ulliri, shtojmë kungullin e prerë në kubikë të vegjël dhe salsiçen e freskët, i kaurdisim pak çaste në flakë të ulët dhe pastaj hedhim orizin, e shuajmë me verë të bardhë dhe e lëmë deri sa të avullojë vera. Pastaj shtojmë lëngun e perimeve, e rregullojmë me kripë e piper dhe e lëmë të ziejë për 30 minuta në flakë të ulet. Në fund, një minutë para se ta heqim nga zjarri, shtojmë pak gjalpë për ta lidhur dhe pak djathë Parmigiano.