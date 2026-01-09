Roborock, roboti fshesë që mund të ngjitet shkallëve dhe të pastrojë

Një fshesë me korrent robot për ngjitje shkallësh nuk është një ide e re. Pamë një përpjekje të hershme për këtë me Dreame X50 Ultra, e cila ishte në gjendje të kapërcente pragjet prej rreth 2 inçësh.
Kohët e fundit, në IFA 2025, pamë Eufy Marswalker dhe Dreame CyberX, të cilat përdorin një sistem shkallësh dhe një guaskë shtesë për të ndihmuar robotin të ngjitet shkallëve.
Megjithatë, asnjëri nuk mund t’i pastrojë shkallët. Roborock Saros Rover është ndryshe. Është një robot me këmbë – dhe duhet thënë këmbë të vërteta, jo shkallë ose një sistem ngritjeje.
Po, kjo fshesë me korrent robot vjen me këmbë të vërteta dhe rrota në pjesën e poshtme. Është një pajisje me pamje të çuditshme, pa dyshim, por rezultati është i vështirë për t’u debatuar.
Në CES, u pa Roborock duke e drejtuar Saros Rover-in përmes një sërë demo-sh për të shfaqur aftësitë e tij të ngjitjes së shkallëve, ekuilibrin dhe aftësinë për të kapërcyer pengesat.
Saros Rover funksionon ndryshe nga robotët e tjerë të ngjitjes së shkallëve që kemi parë të demonstruar më parë. Në vend që të përdorë një guaskë me shtojca për shkallë, ai përdor një palë këmbë dhe rrota për t’u ngjitur mbi shkallë dhe pengesa të tjera.
Ngjitja e tij ngjan paksa me një lejlek ose një zog tjetër me këmbë të gjata, me dy këmbët që veprojnë si një mbështetje për të shtyrë trupin e tij të madh dhe të sheshtë lart në shkallën tjetër. Pastaj këmbët palosen pas shpinës së tij dhe më pas i përdor përsëri për shkallën tjetër.
Saros Rover-it i duheshin afërsisht 30 deri në 40 sekonda për të ngjitur rreth pesë shkallë të mëdha, kështu që sigurisht nuk është shumë i shpejtë krahasuar me një njeri, por mund dhe do të pastrojë çdo shkallë ndërsa lëviz lart.
E bën këtë duke përdorur njërën këmbë për ekuilibër në shkallën poshtë, pastaj rrotullohet lart e poshtë shkallës tjetër për t’u siguruar që është e pastër para se të vazhdojë.
Kjo është diçka që Eufy tha se Marswalker i tij nuk është në gjendje ta bëjë dhe e njëjta gjë vlen edhe për modelin prototip të Dreame.
Roborock thotë se Rover duhet të jetë në gjendje të përballojë shkallët tradicionale dhe të lakuara, si dhe lloje të ndryshme dyshemesh, duke përfshirë shkallët me qilim me fasada bullnose.
Do të ndihmojë gjithashtu në përballimin e pengesave të tjera që mund të jenë të pranishme në shtëpinë tuaj, siç janë pragjet e dhomave me shumë nivele.
Saros Rover është aftësia e tij për të ekuilibruar dhe manovruar veten. Kanë ikur ditët e një fshese robotike hezituese që ngadalë dhe me kujdes anashkalon pengesat, sikur të ishte e pasigurt për mjedisin përreth.
Kjo fshesë është në gjendje jo vetëm të ngjitet shkallëve, por të ngrihet mbi këmbët e saj të rrotave për manovrim të shtuar.
Kjo i jep asaj më shumë shtrirje, ngritje dhe lartësi, të cilat Roborock i krahason me lëvizshmërinë njerëzore.