Robotaksi Tesla: Fotot e para ngacmuese të veturës elektrike autonome

Robotaksi autonom i ardhshëm Tesla – një automjet i vogël elektrik pa timon dhe pedale – është kapur nga kamera, më pak se një muaj përpara zbulimit të tij global.

Një foto tashmë e fshirë e postuar në Reddit nga përdoruesi u/boopitysmopp tregon një veturë të vogël, të maskuar, duke u testuar në rrugët brenda studios së filmit Warner Bros në Los Angeles, Kaliforni.

Ndërsa automjeti i testimit nuk është konfirmuar si robotaksi Tesla, forma e tij na bën t’i kujtojmë modelet e studimit të dizajnit që përshkruajnë një veturë të vogël, me dy dyer, me dy vende, të përshkruar në biografinë e CEO Elon Musk.

Musk ka sugjeruar më parë se vetura do të quhet Cybercab, në përputhje me stilin e saj.

Imazhi u shpërnda si një koment nën një postim tjetër në Reddit që tregon një flotë automjetesh Tesla brenda studios së Warner Bros, të cilat thuhet se po përdoren për të testuar vozitjen autonome.

Nëse ngjarjet e mëparshme të zbulimit të modelit të ri Tesla janë një udhëzues, prodhuesi i veturave ka të ngjarë të ofrojë udhëtime në robotaksi pas debutimit të tij, kështu që kompania duket se po punon për të siguruar që automjetet të jenë të njohura me rrugët brenda ambienteve të studios.

“Gjatë javës së fundit, Tesla i ka vozitur këto automjete testuese gjatë natës. Mendoj se është për një lloj testi të ardhshëm FSD”, tha përdoruesi i Reddit u/dent3dwheel.

Bëhet e ditur se robotaksi do të jetë automjeti i parë i Teslas pa timon ose pedale, dhe në vend të kësaj do të lëvizë vetë përmes një serie kamerash me rezolucion të lartë dhe softuerit më të fundit të kompanisë Full Self-Driving (FSD).

Për momentin, Tesla Full Self-Driving është ende vetëm ‘gjysmë autonome’ – me shoferin që i kërkohet të mbajë sytë nga rruga dhe të jetë gati të marrë drejtimin nëse automjeti e kërkon.

Teknologjia do të duhet të përparojë në një sistem plotësisht autonom nëse do të përdoret në robotaksi.

Tesla vonoi zbulimin e robotaksit nga 8 gushti deri më 10 tetor për shkak të një ndryshimi të dizajnit të minutës së fundit, si dhe dëshirës për të “shtuar disa gjëra të tjera për zbulimin e produktit”, ka deklaruar Musk.