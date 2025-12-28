Rockstar nuk pritet ta shtrenjtojë versionin bazë të GTA 6

Nuk pritet që Rockstar të vendosë një çmim të tepruar për Grand Theft Auto 6.
Spekulimet se GTA 6 mund të bëhet videoloja më e shtrenjtë në histori, me një çmim që shkon deri në 100 dollarë, janë rikthyer sërish në vëmendje. Megjithatë, sipas një ish-punonjësi të Rockstar Games, një skenar i tillë është shumë pak i besueshëm.
Mike York, animator që ka punuar në GTA 5 dhe GTA Online, ka deklaruar se nuk pret që Rockstar ta rrisë ndjeshëm çmimin e versionit bazë të lojës. Sipas tij, kompania nuk ka nevojë për një hap të tillë, pasi GTA 6 pritet të shënojë sukses të jashtëzakonshëm edhe pa një çmim të lartë.
York thekson se çmimi standard prej rreth 70 dollarësh, i zakonshëm për videolojërat AAA, ka ende më shumë kuptim. Çdo çmim mbi këtë nivel mund të shkaktojë reagime negative nga një pjesë e komunitetit të lojtarëve.
Ai nuk e përjashtoi mundësinë që Rockstar të ofrojë një edicion special ose pre-order me çmim rreth 99 dollarë, i cili do të përfshinte përmbajtje apo bonuse shtesë, por nënvizoi se kjo nuk duhet të ngatërrohet me çmimin e lojës bazë.
Duke folur për zhvillimin e lojës, York tha gjithashtu se nuk pret një tjetër shtyrje të datës së publikimit. Aktualisht, GTA 6 është planifikuar të dalë në nëntor 2026, ndërsa ekipi zhvillues ndodhet në fazën përfundimtare të përmirësimit të detajeve.
GTA 6 mbetet një nga lojërat më të pritura në historinë e industrisë së videolojërave, ndërsa Rockstar ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht as çmimin dhe as detajet e edicioneve të ndryshme.