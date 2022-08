Rohde: Lajm vërtetë i mirë marrëveshja për dokumente, më shumë nga këto ju lutem

Përmes një postimi në Twitter, ai ka kërkuar më shumë lajme të mira, përcjell teve1.info

“Lajm vërtet i mirë. Më shumë nga këto ju lutem p.sh. për energjinë, targat”, ka shkruar ai.

Ndryshe, Kosova dhe Serbia kanë arritur sot marrëveshje për dokumente. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka deklaruar se Serbia ka rënë dakord të shfuqizojë dokumentet për hyrje-dalje për qytetarët e Kosovës. /teve1

Really good news👍 More of this please i.e. on energy, licence plates🙏 https://t.co/AJzfygvbGp

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) August 27, 2022