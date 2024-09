“Roli i Feve në Promovimin e Paqes dhe Unitetit në Shoqërinë Kosovare”

▪️Njerëzit e mençur të të gjitha shoqërive, i përdorin fetë për të zhvilluar paqe, qetësi dhe harmoni brenda shoqërisë.

▪️ Klerikët dhe intelektualet atdhetarë kanë dhënë shembullin më të shkëlqyshëm para tri dekadash në aksionin për pajtimin e gjaqeve, që kulmoi me tubimin te „Verrat e Llukës“ në Deçan, u falën 1,275 gjaqe dhe ngatërresa..

▪️Krerët e kishës katolike e kanë rastin ideal për tregu se shqiptarinë e kanë mbi fenë, duke mos i lejuar këto mendësi përqarëse, të përdorin kishen dhe fenë e tyre për të goditur një fe tjetër, sa kohë që të dy këto fe janë pjesë e historisë se këtij populli.

▪️ Bashkësia Islame e Kosovës, me gjithë që ka bërë shumë për ruajtjen e unitetit brenda shoqërisë kosovare, duhet që nxitësit e përçajeve nga radhët e hoxhollarëve (në emër të Islamit) t’i ndëshkoj me vërejtje publike e deri në suspendim.

Hoxhë Halil Avdulli