Rrëshqitje dheu dhe përmbytje në Kenia: 21 të vdekur dhe 30 të zhdukur

Të paktën 21 persona kanë humbur jetën dhe rreth 30 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas rrëshqitjeve të dheut dhe përmbytjeve të shkaktuara nga reshje të dendura në rajonin Rift Valley të Kenias.
Autoritetet thanë se më shumë se 1 000 shtëpi janë shkatërruar në qarkun Elgeyo-Marakwet, ndërsa ekipet e shpëtimit po kërkojnë për të mbijetuar në fshatin Chesongoch, zonë e njohur për rrëshqitje të shpeshta.
Të paktën 25 persona të plagosur u transportuan me helikopter drejt qytetit të Eldoret për trajtim mjekësor. Ushtria dhe policia janë angazhuar në operacionet e kërkim-shpëtimit, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për rrezik të mëtejshëm për shkak të motit të keq. /mesazhi