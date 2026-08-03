Rreth 268.000 izraelitë u larguan nga vendi gjatë tre viteve të fundit

Rreth 268.000 izraelitë janë larguar nga vendi gjatë tre viteve të fundit, në një valë largimesh që ka arritur nivele rekord që nga viti 2023, sipas mediave izraelite, transmeton Anadolu.
E përditshmja “Yedioth Ahronoth” tha se një studim i ri nga studiues të Universitetit të Tel Avivit tregoi se vala e emigrimit që filloi në vitin 2023 arriti nivele rekord dhe shqetësuese vitin e kaluar.
Sipas studimit, 86.509 izraelitë u larguan nga vendi për tre muaj radhazi ose më shumë në vitin 2023, pasuar nga 91.499 në vitin 2024 dhe 90.922 në vitin 2025.
Këto shifra përfaqësojnë nivele rekord krahasuar me vitet e mëparshme. Midis viteve 2013 dhe 2015, numri i largimeve afatgjata ishte rreth 183.219, tha gazeta.
Studimi zbuloi se afro 270.000 izraelitë u larguan nga vendi midis viteve 2023 dhe 2025, mesatarisht rreth 90.000 persona në vit, krahasuar me rreth 60.000 në vit gjatë periudhës 2010-2019.
Profesori Itai Ater nga Shkolla e Menaxhimit Coller në Universitetin e Tel Avivit, i cili mbikëqyri studimin, tha se numri i izraelitëve që largohen për periudha të gjata është “thellësisht shqetësues”.
“Rreziku i vërtetë qëndron në humbjen e ekuilibrit dhe mundësinë që numri i emigrimeve të vazhdojë të rritet në vend që të mbetet në nivelet aktuale”, paralajmëroi ai.
Sipas gazetës, gjetjet e studimit tregojnë një prishje të ekuilibrit të migrimit pas vitesh stabiliteti relativ, me një rritje të dukshme të numrit të izraelitëve që largohen nga vendi.
“Yedioth Ahronoth” iu referua gjithashtu një raporti të mëparshëm që evidentonte një rritje të ndjeshme të numrit të mjekëve, personave me doktoraturë, inxhinierëve, akademikëve dhe personave me të ardhura të larta që po largohen nga Izraeli.
“Ekonomia izraelite nuk është e pasur me burime natyrore dhe mbështetet kryesisht te kapitali njerëzor me kualifikim të lartë, i përqendruar në sektorin e teknologjisë së lartë dhe industri të tjera me bazë njohurish”, tha gazeta.
Studimi vjen ndërsa Izraeli vazhdon gjenocidin e tij në Gaza që nga 8 tetori 2023. Tel Avivi ka zgjeruar gjithashtu operacionet e tij ushtarake në Liban, Siri, Jemen dhe Iran.
Sipas të dhënave ushtarake izraelite, të paktën 966 ushtarë janë vrarë që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor të vitit 2023.
Sipas të dhënave zyrtare izraelite, popullsia e Izraelit është mbi 10 milionë banorë.