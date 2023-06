Rreth 40 organizata letër Mbretërisë së Bashkuar: Shqipëria të hiqet nga lista e “vendeve të sigurta”

Në një letër të hapur të publikuar dje, Njësia Ligjore e Fëmijëve Emigrantë dhe Refugjatë (MICLU) së bashku me 40 organizata të tjera dhe dhjetëra individë kërkojnë që Shqipëria të hiqet nga lista e “vendeve të sigurta” në projektligjin e Qeverisë për Migrimin Ilegal.

MICLU është një qendër e specializuar ligjore dhe e politikave e organizuar nga Islington Law Center me një ekspertizë në rastet e azilit shqiptar përmes partneritetit të saj Breaking the Chains me Programin Shpresa.

Kategorizimi i Shqipërisë si vend i sigurt nga Projektligji i Migracionit të Paligjshëm do të nënkuptonte se shqiptarët mund të ktheheshin me shpejtësi në vendin e origjinës, pavarësisht nga kërkesat e tyre individuale për azil apo të drejtat e njeriut.

Në letrën e hapur thuhet se përfshirja e Shqipërisë në listën e ‘vendeve të sigurta’ është një keqvendosje kategorike dhe një pohim thelbësisht i gabuar. MICLU dhe nënshkruesit e tjerë thonë se Shqipëria nuk plotëson standardet e nevojshme për t’u klasifikuar si e sigurt.

Letra bën thirrje për mbështetjen e një amendamenti të propozuar nga Baronesha Lister dhe Lordi Cashman në Dhomën e Lordëve, i cili do të hiqte Shqipërinë nga lista e vendeve të sigurta të projektligjit.

Të hënën u publikua gjithashtu një raport nga Komiteti i Çështjeve të Brendshme të Dhomës së Komunave, i cili mori një pikëpamje të kundërt dhe arriti në përfundimin se Shqipëria është një vend i sigurt dhe nuk ka asnjë bazë të qartë që Mbretëria e Bashkuar të pranojë në mënyrë rutinore mijëra të kërkesave për azil nga shtetasit shqiptarë.

Komiteti shtoi se ndërsa kërkesat për azil politik normalisht nuk duhet të merren parasysh, padiskutim ka raste të shtetasve shqiptarë që trafikohen në MB. /ora