Rreth 55 mijë familje në Gaza të prekura nga reshjet e fundit, thotë OKB

Rreth 55 mijë familje në Rripin e Gazës janë prekur nga reshjet e fundit të shiut, pasi stuhia ka dëmtuar ose shkatërruar strehimet dhe sendet e tyre, ka njoftuar OKB-ja.
Zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Farhan Haq, tha se reshjet kanë dëmtuar gjithashtu dhjetëra hapësira miqësore për fëmijët, duke ndërprerë ose pezulluar aktivitetet për mbrojtjen e tyre.
Sipas tij, rreth 30 mijë fëmijë në Gaza janë prekur nga kjo ndërprerje dhe nevojiten riparime urgjente që aktivitetet të rifillojnë sa më shpejt.