Rreth 846 mijë nxënës nisin vitin e ri shkollor në Bregun Perëndimor

Rreth 846 mijë nxënës palestinezë janë rikthyer sot në shkollat e Bregut Perëndimor, duke shënuar fillimin e vitit të ri akademik 2026/2027.
Nxënësit janë të regjistruar në 2,537 shkolla publike, private dhe shkolla të drejtuara nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë (UNRWA), nën kujdesin e rreth 54 mijë mësuesve.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit dhe Arsimit të Lartë, 634,294 nxënës ndjekin mësimet në 1,967 shkolla publike, 163,787 në 480 shkolla private, ndërsa 48,208 nxënës janë të regjistruar në 90 shkolla të UNRWA-së.
Në shkollat publike punojnë 40,747 mësues, në ato private 11,578, ndërsa në shkollat e UNRWA-së 1,871 mësues.
Në Rripin e Gazës, viti i ri shkollor pritet të nisë më 16 shtator me rikthimin në punë të stafit administrativ dhe mësimdhënësve, ndërsa nxënësit pritet të fillojnë mësimin më 19 shtator.
Ministria e Arsimit po përgatit rreth 700 pika të mësimit me prani fizike dhe 25 shkolla të përkohshme në Gaza, krahas vazhdimit të mësimit online për nxënësit që nuk kanë mundësi të ndjekin mësimin fizikisht.
Këto masa synojnë t’u mundësojnë rreth 541 mijë nxënësve në Rripin e Gazës të vazhdojnë arsimimin, pavarësisht kushteve të vështira dhe burimeve të kufizuara. /mesazhi