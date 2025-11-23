Rritet bilanci i agresionit në Gaza: 69,756 të vrarë dhe 170,946 të plagosur

Burime mjekësore në Gaza njoftuan sot se numri i viktimave që nga fillimi i agresionit izraelit më 7 tetor 2023 ka arritur në 69,756 të vrarë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Numri i të plagosurve ka shkuar në 170,946, ndërsa shumë trupa ndodhen ende nën rrënoja dhe ekipet e shpëtimit nuk arrijnë t’i nxjerrin për shkak të vazhdimit të sulmeve dhe dëmtimeve të mëdha.
Gjatë 24 orëve të fundit, në spitalet e Gazës kanë mbërritur 23 viktima – përfshirë dy të nxjerrë nga rrënojat – dhe 83 të plagosur.
Që nga marrëveshja e armëpushimit më 11 tetor, janë regjistruar 339 të vrarë dhe 871 të plagosur, ndërsa janë nxjerrë 574 trupa nga rrënojat. /mesazhi