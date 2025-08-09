Rritet në 14 numri i të vdekurve në Gaza sot

Të paktën 14 palestinezë, përfshirë nëntë persona që po kërkonin ndihma, janë vrarë nga sulmet izraelite nëpër Gaza që nga mëngjesi i sotëm.
Nëntë prej tyre u dërguan në Spitalin al-Awda në veri të Gazës, përfshirë gjashtë persona që u vranë duke pritur për ushqim pranë Koridorit Netzarim.
Dy persona u dërguan në Kompleksin Mjekësor Nasser në jug të Gazës, pas një sulmi pranë një pike shpërndarjeje të GHF-së.
Një grua u vra dhe një person tjetër u plagos në një sulm ajror izraelit në një apartament në Khan Younis.