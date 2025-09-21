Të paktën 14 palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite në të gjithë Gazën, përfshirë nëntë në Gaza City, sipas burimeve mjekësore që raportojnë për Al Jazeera Arabic.
