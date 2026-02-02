Rritet në 177 numri i militantëve të vrarë në Pakistanin jugperëndimor gjatë operacionit ushtarak

Forcat e sigurisë thanë se vranë të hënën 22 militantë të tjerë në Pakistanin jugperëndimor, duke e çuar numrin e të vdekurve në 177 në operacionet ushtarake të kryera gjatë katër ditëve të fundit.
Militantët u vranë gjatë një operacioni të vazhdueshëm sigurie në të gjithë provincën Balochistan pas sulmeve të koordinuara të së shtunës në 12 vende në rajon, tha për Anadolu një zyrtar sigurie, i cili kërkoi anonimitet.
Ushtria Çlirimtare e Balochistanit, e cila ka synuar prej kohësh forcat e sigurisë në provincë, mori përgjegjësinë për sulmet, të cilat vranë 31 civilë dhe 17 personel sigurie.
Forcat e sigurisë nisën operacione kundër militantëve në të gjithë Balochistanin të premten.
Shërbimet mobile dhe të internetit mbetën të pezulluara në kryeqytetin provincial Quetta dhe në disa rrethe të tjera, ndërsa shërbimet hekurudhore për në pjesë të tjera të vendit u ndaluan gjithashtu për të tretën ditë radhazi.
Sekretari i Përgjithshëm Shtesë i Balochistanit, Hamza Shafqaat, u tha gazetarëve se shërbimet mobile dhe të internetit pritet të rikthehen të martën.
Pakistani ka parë një rritje të përsëritur të dhunës në janar, me vdekjet e lidhura me luftimet që janë rritur me 43 për qind krahasuar me dhjetorin e vitit të kaluar, sipas të dhënave të publikuara të hënën.
Një total prej 361 personash u vranë muajin e kaluar, përfshirë 242 militantë, 73 civilë dhe 46 personel sigurie, sipas statistikave nga Instituti Pakistanez për Studime të Konflikteve dhe Sigurisë me seli në Islamabad.
Të paktën 135 persona u plagosën, përfshirë 71 civilë, 52 personel sigurie dhe 12 militantë.
Janari regjistroi 87 sulme militante në të gjithë vendin, një rritje prej 28 për qind nga 68 sulmet e raportuara në dhjetor. Nga këto, 38 ndodhën në Khyber Pakhtunkhwa, 20 në distriktet fisnore të provincës, 27 në Balochistan dhe dy në Punjab.
Provinca e pasur me minerale, një rrugë kyçe për Korridorin Ekonomik Kinë-Pakistan me vlerë miliarda dollarë, ka qenë prej kohësh një vatër e militantizmit, me disa grupe separatiste baluçe që luftojnë për atë që e përshkruajnë si “çlirimin” e provincës.